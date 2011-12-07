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«Тойота» снесла забор в центре Казани

Водитель иномарки пытался скрыться от сотрудников полиции.
На перекрестке улиц Астрономическая и Профсоюзная «Тойота» в воскресенье снесла металлическое ограждение, сообщает ИА «Татар-информ». Внимание инспекторов привлекло поведение водителя на дороге. На требование остановиться «Тойота» лишь прибавила скорость. Завязалась погоня, которую прекратил лишь забор. Водитель легковушки был задержан и отправлен на медицинское освидетельствование.
КВ
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