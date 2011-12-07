В Авиастроительном районе девушка-продавец попыталась ограбить собственный магазин

На ул. Ленинградская, что в Авиастроительном районе Казани, 22-летняя девушка-продавец попыталась украсть косметику и канцтовары. Об этом сообщает «Татарстан-24». Девушка успела проработать в магазине всего день и по окончании рабочего дня в ее сумке были обнаружены украденные товары. Сумма ущерба составила более 2 тыс. рублей. Свой поступок девушка объяснила тяжелым уровнем жизни - их в семье четверо детей. Но оказалось, что деньги у нее были. Она возместила стоимость похищенного в двукратном размере и администрация отказалась писать заявление.