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В Казани к зимней работе готовы 80% снегоуборочной техники

В Казани зимой 2018 года снег с улиц города будут вывозить на 6 снегоплавильных пунктов и на 8 мест временного складирования снега площадью 18 гектар. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
15 октября обслуживание улично-дорожной сети столицы Татарстана, переходит на зимний режим работы с круглосуточным дежурством спецтехники.Всего в Казани 21 млн. кв. метров городских дорог, которые поделены на 4 территориальные части. Для уборки снега подготовлено 567 единиц техники. 80% подготовлены к работе в зимних условиях, остальные машины пока задействованы в летнем содержании дорог.
КВ
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