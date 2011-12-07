В Казани к зимней работе готовы 80% снегоуборочной техники

В Казани зимой 2018 года снег с улиц города будут вывозить на 6 снегоплавильных пунктов и на 8 мест временного складирования снега площадью 18 гектар. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.