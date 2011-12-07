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В субботу в РТ высадили 1,3 млн деревьев

По всей республике прошла акция «Единый день посадки леса».
1,3 млн новых деревьев на площади более 300 Га было высажено в субботу в рамках акции «Единый день посадки леса», сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ. К участию в акции присоединились около 20 тыс. татарстанцев, в том числе государственные гражданские служащие и работники Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров РТ, Госсовета РТ, студенты учебных заведений, волонтеры, школьные лесничества. В Казани массовая высадка прошла в парке «Вахитовский». Зеленая зона парка пополнилась 400 деревьями, в числе которых ель, липа, рябина.
КВ
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