Жителям Татарстана предлагают пройти опрос по качеству услуг ЖКХ

Жителям Татарстана предлагают пройти опрос по вопросам качества оказываемых услуг ЖКХ на сайте «Регионального Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан».В результате опроса планируется выявить наиболее проблемные темы, которые волнуют потребителей услуг, и составить предложения для улучшения работы управляющих организаций и жилищно-коммунальных ведомств.Пройти опрос можно по ссылке http://obcontrolrt.ru/index.php/oprosy.Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/2018/10/08/629275/