Как казанский оперативник взяточника и «оборотня» арестовал

В книге воспоминаний «А еще был случай» ветеран МВД Евгений Грызунов рассказал о громком преступлении, в раскрытии которого он сыграл главную роль. Забегая вперед, скажу, что ему с коллегами удалось обезвредить не только большую группу расхитителей, мошенников и взяточников, которые были в сговоре между собой, но и не дать «оборотню» занять руководящее кресло в Верховном Совете ТАССР.

- Началось это дело в 1978 году, - вспоминал Евгений Алексеевич. - До меня дошли сведения, что в одном из ресторанов Бауманского района персонал ворует, а его руководство берет взятки.

Информацию к делу не пришьешь, требовалась тщательная работа оперативной группы. Полтора года велось неусыпное наблюдение за точкой общепита. Сотрудники милиции не просто вели слежку. Они выступали в роли клиентов, а всю продукцию отправляли на экспертизу.

В результате этих действий выяснилось, что повара и официанты совсем потеряли страх и совесть. Вместо сливочного масла они использовали в приготовлении блюд дешевый маргарин, муку высшего сорта заменяли на обдирную, молоко безбожно разбавляли водой, а дорогой коньяк чаем, доводя его алкогольную крепость до 28 градусов!

Когда доказательная база против каждого фигуранта была собрана, началась масштабная операция по их задержанию.

- Необходимо было брать всю группу скопом, чтобы сыграл элемент неожиданности, - рассказывал Евгений Алексеевич. - Чтобы преступники не смогли опомниться, скрыть следы своих темных дел.

В задержании участвовали оперативники не только отдела БХСС, но и других отделов, а также дружинники. При этом никто из них не знал до последнего, куда и зачем едут. Слишком серьезное было преступление и очень много людей в нем задействовано. Но самое главное, основным действующим лицом был заведующий отделом торговли в обкоме партии.

Весть столичный трест ресторанов, кафе и столовых был в его подчинении, и все директора несли ему регулярно взятки - в сумме огромные деньги, даже по тем временам. А еще этот обкомовец был кандидатом в депутаты Верховного Совета ТАССР! Буквально немного - и он занял бы депутатское кресло.

- Мне удалось выяснить, что этот человек не является тем, кем себя выдает, - вспоминал Евгений Алексеевич. - В свое время он был судим за изнасилование. Освободившись, смог сделать себе поддельные документы, пробраться в городскую власть и уже метил в высший эшелон власти, но жадность его сгубила.

Вся спесь и чувство безнаказанности в одну секунду слетели, когда некогда лощеного чиновника задержали прямо на праздничном совещании и отконвоировали к автозаку без шнурков и ремня по коридору мимо бывших коллег.