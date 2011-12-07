Казанский хоспис продолжал принимать пациентов в условиях пандемии

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Казанский хоспис продолжал принимать пациентов даже несмотря на пандемию, сообщил председатель правления Фонда Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.
«Даже в условиях пандемии хоспис принимал пациентов и принимает. Даже сегодня в 6.30 утра привезли пациента из дальнего района Татарстана», — отметил Вавилов.
Он также напомнил, что хоспис создан для того, чтобы облегчить боль пациентам, болезни которых не лечатся.
Всего в хосписе на учете стоят 700 человек из Казани и пяти районов.
Помимо стационара, работники хосписа оказывают помощь на дому. Таких бригад у хосписа восемь. Кроме того, при поддержке спонсоров, по республике работают пять паллиативных кабинетов, отметил спикер.