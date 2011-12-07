Казанский хоспис продолжал принимать пациентов в условиях пандемии

Казанский хоспис продолжал принимать пациентов даже несмотря на пандемию, сообщил председатель правления Фонда Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

«Даже в условиях пандемии хоспис принимал пациентов и принимает. Даже сегодня в 6.30 утра привезли пациента из дальнего района Татарстана», — отметил Вавилов.

Он также напомнил, что хоспис создан для того, чтобы облегчить боль пациентам, болезни которых не лечатся.

Всего в хосписе на учете стоят 700 человек из Казани и пяти районов.

Помимо стационара, работники хосписа оказывают помощь на дому. Таких бригад у хосписа восемь. Кроме того, при поддержке спонсоров, по республике работают пять паллиативных кабинетов, отметил спикер.