Пандемия изменила студенческую жизнь?

Предыдущая почти полугодовая самоизоляция серьезно отразилась на образе жизни наших студентов. В то время когда первая половина грызущих гранит науки с удовольствием сидела дома и обучалась дистанционно, вторая не могла дождаться конца вынужденного домашнего «заточения». О том, как же изменилась жизнь у казанских студентов во время пандемии, узнавал наш корреспондент.

Рузиля Гарипова, КФУ: После самоизоляции я поняла, что лучше учиться очно: общаешься с любимыми одногруппниками вживую, улыбаешься и перебрасываешься с ними шутками. На занятиях куда удобнее работать над групповыми проектами, встречаясь лично. И намного лучше видеть преподавателя на лекциях в привычной обстановке, общаясь и задавая вопросы. Поэтому могу сказать, что пандемия сильно поменяла мое отношение к учебе. Я поняла, что мне намного комфортнее учиться в стенах любимого университета, а не дома.

Регина Валеева, КХТИ: Я еще никогда так не ждала 1 сентября, как в этом году. Скучала прежде всего по друзьям и веселым студенческим будням. Когда спешила на первое занятие, думала, что все будет как прежде. Однако, как оказалось, пандемия внесла свои коррективы. Во-первых, поменялся ритм жизни. Почему-то стало гораздо тяжелее вернуться к привычному распорядку дня студента: одолевает рассеянность. Во-вторых, дистанционное обучение дало о себе знать: сидеть в аудитории полтора часа и концентрироваться на заданиях теперь не так-то просто. Ведь на онлайн-лекциях можно было себе позволить присутствовать на парах, лежа в кровати. В-третьих, явно пострадала социальная адаптация. После полугода разлуки с одногруппниками мы, словно в первые дни учебы на первом курсе, заново привыкаем друг к другу. А новое правило - обязательное ношение масок в аудиториях - тоже потребовало времени, чтобы привыкнуть к нему.

Камилла Захарова, КФУ: Пандемия однозначно изменила мою жизнь. В марте - апреле, когда все сидели на карантине, это, безусловно, был новый опыт, где каждый проверял свои нервы на прочность. Очень сложный период! Просыпаешься утром, а твое тело и мозг просто не могут понять, что нужно встать, включить ноутбук и «прийти» на пару, пропуск которой невозможен по причине отсутствия повода. Ведь какие в карантин могут быть другие дела? Отвлекающая домашняя обстановка, например, желание попить чаю, и многие другие факторы усложняли процесс обучения. Я заставила себя придерживаться строгого режима, чтобы все успевать. Если говорить о сегодняшней ситуации, радует тот факт, что нам разрешено посещать университет. Пусть сохраняется масочный режим и нас постоянно останавливают для измерения температуры, все же учиться очно намного интереснее.

Миляуша Гарифуллина, КГАСУ: С самого начала самоизоляции я расстроена дистанционным обучением. Сидеть целый день за монитором довольно тяжело. Особенно когда единственная возможная прогулка - из спальни на кухню. Поэтому я очень ждала новый учебный год, пусть и с ограничениями. И признаться, не заметила особых изменений в своей студенческой жизни. Все по-прежнему: радуюсь каждому дню, хожу в университет, где встречаюсь с любимыми преподавателями и друзьями.

Кстати

Российские психологи утверждают, что в новом учебном году большинство учащихся стали страдать рассеянностью внимания.