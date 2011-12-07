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Пенсионерка из Челнов стала жертвой аферистов

По телефону ей позвонила женщина, представившись сотрудницей банка.

В МВД по РТ рассказали об еще одном случае мошенничества в Набережных Челнах. На этот раз пенсионерку убедили перевести деньги в ячейку банка.

В полицию Автограда поступило обращение от 70-летней местной жительницы. Она рассказала, что ей позвонила представительница банка и убедила перевести все сбережения в банковские ячейки, дабы уберечь их от мошенников. Так, следуя всем указаниям женщины по телефону, бабушка перевела на 6 указанных счетов около 1 млн рублей.

После перевода звонившая уточнила, есть ли у пенсионерки какие-либо еще вклады. Узнав, что у потерпевшей осталось 500 рублей, она их посоветовала потратить на такси до банка. Затем челнинке позвонили вновь и предложили взять полмиллиона в кредит, чтобы также их перевести в депозитарий. Тогда женщина поняла об обмане.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что номера аферистов зарегистрированы в Москве, Санкт — Петербурге и Смоленске.

КВ
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