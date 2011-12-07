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Журнал «Салават купере» обновил концепцию издания

Октябрьский номер журнала стал похож на игрушку.

Журнал «Салават купере» обновил концепцию издания. Новый номер журнала выпустили в форме машинки.

Новый номер посвящен транспортным средствам. Первая сказка, представленная в журнале — о машине по имени «Тиз-тиз» («быстрый» — в переводе с татарского), которая когда-то была быстрой и красивой, а сейчас стоит в гараже. Тиз-тиз очень стесняется потрескавшейся краски и грязных окон, поэтому не выезжает из гаража. Однако, когда ее друзьям понадобилась помощь, Тиз-тиз повез их к врачу. О приключениях Тиз-тиз узнают читатели журнала.

Также в октябрьском выпуске представлены стихотворения и развивающие игры. 

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