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Активисты «Велодобра» проведут в Казани мастер-класс по ремонту велосипедов

Мастер-классы по ремонту велосипедов пройдут завтра, 9 ноября, в 15.00 и 19.00.
Казанцев научат ремонтировать велосипеды: бесплатные мастер-классы проведут активисты акции «Велодобро», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана. Место проведения: ул. Баумана, д. № 70.
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