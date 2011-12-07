Ноябрь: когда по приметам ляжет постоянный снежный покров?

Продолжительность светлого времени суток в течение ноября сокращается на целых два с половиной часа, что объясняет еще одну народную характеристику последнего осеннего месяца: «Ноябрьские ночи до снега темные, а ноябрьский рассвет с сумерками среди дня встречается». Из-за коротких дней и отсутствия снежного покрова почти до конца месяца ноябрь заслуженно называют самым темным месяцем года. Осеннее ненастье все чаще сопровождается мокрым снегом и пронизывающим ветром. Ноябрьские туманы, бывает, не рассеиваются даже днем, их повторяемость в годовом цикле достигает максимальных значений. Как ни крути, погода в ноябре - настоящее преддверие зимы, температуры устойчиво переходят в отрицательные. На это время приходятся и первые зимние морозы: знаменитые казанские и михайловские. Мороз выстуживает землю, дороги то раскисают, то подмерзают, слякоть первых дней ноября к концу месяца сменяется образованием сильной гололедицы.Интересно, что климатологи в ноябре различают два сезона. С 1 по 26 ноября - предзимье. И совсем короткий - с 27 по 30 ноября, уже первозимье. Именно эти последние несколько дней отличаются зимним характером: земля покрывается снегом, на деревьях появляется иней, лужи сутками не оттаивают, замерзают водоемы. И если с начала месяца дожди еще перемежаются с мокрым снегом, то к его концу осадки из смешанной фазы уверенно переходят в твердую. Первый снежок обычно стаивает, но к первозимью волны холода окончательно гасят остатки тепла, случаются даже короткие метели.В старину говорили: «Ноябрь - сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка». Согласно приметам «если в ноябре небо заплачет, то вслед за дождем и зима придет». В действительности по климатическим характеристикам предназначение ноября - соединять глубокую осень с устойчивой зимой.По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, нынешний ноябрь по средним характеристикам будет соответствовать климатическим нормам, но это не исключает заложенной в погодные процессы тенденции осенних колебаний. Ожидаемое количество осадков в течение ноября в Казани и пригородах составит 40 миллиметров, что близко к выпадающему обычно количеству. Среднемесячная температура воздуха по столице РТ ожидается около 4 градусов мороза, что соответствует средним многолетним значениям.Всю первую декаду ноября территория Татарстана будет находиться под влиянием слабовыраженных атмосферных фронтов северных циклонов с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. Температуры воздуха ночью слабоотрицательные, в дневные часы до 5 - 7 гр. тепла.С 9 ноября воздушные потоки сменят направленность с юго-западного выноса тепла на вторжение холодного воздуха с северо-востока, с приполярных широт. На короткое время небо прояснится, в дальнейшем до середины ноября ожидается натекание облачности, преобладающие температуры ночью 4 - 6, при прояснениях до 8 - 10, днем 2 - 4 гр. мороза. Выходя из дома, нужно соблюдать осторожность: на дорогах образуется гололедица, на отдельных участках сильная.До конца второй декады сохранится неустойчивый характер погоды, температура повысится днем до 0 - 5 гр. тепла, ночью будет слабоморозно. С начала третьей декады начнут преобладать осадки в виде снега, ожидается переход к отрицательным температурам, на дорогах образуется сильная гололедица. В последние дни ноября ожидается выпадение снега, кратковременная метель, хорошо подморозит.Следует отметить, что для ноября характерно нарастающее сезонное понижение температуры, отчетливо проявляющееся в течение месяца. В ноябре на территории Татарстана устанавливается постоянный снежный покров. По многолетним данным, средняя дата установления устойчивого снежного покрова колеблется по районам республики с большим разбросом - это происходит в период с 8 по 28 ноября. По данным метеостанции «Казань-опорная», в столице Татарстана в среднем этот показатель приходится на 16 ноября.Кстати, достоверной считается народная примета о дате установления постоянного снежного покрова: «От первого снега до санного пути телега в ходу еще пять недель». Первый снег в Казани обильно шел днем 28 октября. Примерно к концу ноября будем ждать, что снег уляжется и уже не растает до весны.