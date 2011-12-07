Сегодня в центре Казани и городских поселках отключат свет

Не будет света в доме Каретникова на улице Баумана, через которую проходят многие туристические маршруты. Электричество отключат в некоторых домах на улицах Астрономическая, Петербургская и Островского. Кроме того, без света останутся жители семи казанских поселков, включая Салмачи, Константиновку и Борисково. Полный список домов, попадающих под отключение, опубликован на сайте мэрии Казани.