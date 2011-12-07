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Сегодня в центре Казани и городских поселках отключат свет

Отключение электричества произойдет на ул. Баумана, а также в семи поселках в черте города.
Не будет света в доме Каретникова на улице Баумана, через которую проходят многие туристические маршруты. Электричество отключат в некоторых домах на улицах Астрономическая, Петербургская и Островского. Кроме того, без света останутся жители семи казанских поселков, включая Салмачи, Константиновку и Борисково. Полный список домов, попадающих под отключение, опубликован на сайте мэрии Казани.
КВ
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