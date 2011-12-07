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Татарстан перейдет на цифровое эфирное телевещание в 2019 году

Телезрителям, чей телевизор не может принимать цифровой сигнал, рекомендуют приобрести специальную приставку-ресивер.
В 2019 Татарстан откажется от аналогового эфирного вещания, перейдя на цифровое. После перехода каждый телевизор республики будет транслировать 20 бесплатных телеканалов, в том числе 1-й канал, Россия 1+ГТРК Татарстан, Матч ТВ и СТС и Пятница.Многие татарстанцы уже обзавелись современными телевизорами, которые способны принимать цифровой сигнал. Обладателям таких телевизоров необходимо переключить их с приема аналогового сигнала, если это не было сделано ранее.Если же телевизор не может принимать цифровой сигнал, а менять его не планируется, телезрителям рекомендуют приобрести специальную приставку-ресивер. При покупке необходимо проверить, поддерживает ли приставка стандарт DVB-T2, входит ли кабель для подключения к телевизору в комплект, есть ли на приставке USB разъем и кнопки для переключения каналов.Устройство стоит от 700 — 800 рублей. Подключить его можно как через актуальный разъем HDMI, так и через «тюльпаны».По возникшим вопросам можно позвонить по бесплатному федеральному номеру 8 800 220-20-02, в центр консультационной поддержки по номеру (843) 2000-528, а также написать на электронный адрес [email protected] На сайте карта.ртрс.рф. доступен просмотр всех передающих станций, их зон охвата.
КВ
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