В «Ночь искусств-2018» в казанских музеях пели, читали стихи и удивляли поделками

В холле на первом этаже музея Горького были представлены различные поделки казанских мастеров. От сделанных своими руками кукол, украшений, бижутерии и картин было невозможно оторваться. А в небольшом зале в это время выступали певцы. Звучала классическая музыка, исполнялись оперные арии, мелодии словно лились откуда-то сверху, наполняя собой все пространство. Молодые авторы читали свои стихи в так называемый свободный микрофон. Оригинальная программа была представлена публике молодежной группой «Тодд». Бурные аплодисменты сопровождали каждое ее выступление. Многочисленные викторины и розыгрыши, организованные в музее между представлениями, вызвали у гостей огромный интерес. А в арт-подвальчике «Бродячая собака» состоялся литературный вечер «Осенний блюз». Со своими произведениями слушателей познакомили его организаторы, руководители литобъединения, писатели-супруги Борис Вайнер и Наиля Ахунова, а также Наиль Сиразетдинов и Людмила Скребнева, Инесса Фа и другие.Свои поэтические произведения прочитали гости из Уфы – муж и жена Родион Хузин и Юлия Санникова. А в исполнении казанских бардов Владимир Гаранина, Невены Летаевой и Зуфара Халибрахманова прозвучало несколько замечательных песен, в том числе и на французском языке.