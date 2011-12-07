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В «Ночь искусств-2018» в казанских музеях пели, читали стихи и удивляли поделками

Большая культурная программа ожидала посетителей музея им. Горького и Шаляпина в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2018».
В холле на первом этаже музея Горького были представлены различные поделки казанских мастеров. От сделанных своими руками кукол, украшений, бижутерии и картин было невозможно оторваться. А в небольшом зале в это время выступали певцы. Звучала классическая музыка, исполнялись оперные арии, мелодии словно лились откуда-то сверху, наполняя собой все пространство.  Молодые авторы читали свои стихи в так называемый свободный микрофон. Оригинальная программа была представлена публике  молодежной группой «Тодд». Бурные аплодисменты сопровождали каждое  ее выступление. Многочисленные викторины и розыгрыши, организованные в музее между представлениями, вызвали у гостей  огромный интерес. А в арт-подвальчике «Бродячая собака» состоялся литературный вечер «Осенний блюз». Со своими произведениями слушателей познакомили его организаторы, руководители литобъединения, писатели-супруги Борис Вайнер и Наиля Ахунова, а также Наиль Сиразетдинов и Людмила Скребнева, Инесса Фа и другие.Свои поэтические произведения прочитали гости из Уфы – муж и жена Родион Хузин и Юлия Санникова. А в исполнении казанских бардов Владимир Гаранина, Невены Летаевой и Зуфара Халибрахманова прозвучало несколько замечательных песен, в том числе и на французском языке.
КВ
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