В Татарстане в этом году планируют произвести сельхозпродукцию на 240 млрд рублей

За девять месяцев 2018 года объем продукции сельского хозяйства в Татарстане составил 162,3 млрд рублей. Ожидается, что до конца года он достигнет 240,4 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и Комиссии по контролю за реализацией госпрограммы развития сельского хозяйства.«Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за девять месяцев 2018 года составил 162,3 млрд рублей. В сопоставимой оценке по сравнению с январем – сентябрем 2017 года – 95,9%. На это повлиял сбор зерновых и сахарной свеклы, который ниже, чем в прошлом году. Надеемся, что по итогам года объем продукции всех сельхозпроизводителей будет 240,4 млрд рублей. Сопоставимый рост составит чуть более 100%», – рассказал докладчик.Он отметил, что в республике собрано более 3,6 млн тонны зерна (без кукурузы на зерно), почти 2,2 млн тонны сахарной свеклы, а также более 1,5 млн тонны картофеля. В прошлом году было собрано более 5 млн тонн зерна и свыше 3 млн тонн сахарной свеклы.За девять месяцев текущего года произведено 332,6 тыс. тонны скота и птицы, что составляет 101,2% к аналогичному периоду 2017 года. Также произведено 1,4 млн тонны молока, или 100,9% к уровню прошлого года.Озимые культуры под урожай 2019 года посеяны на площади около 460 тыс. га, проинформировал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ.