На школьной территории Кукморского района РТ высадили саженцы яблонь, орешника и рокамболя

В Кукморском районе РТ в рамках акции «Сохраняем традицию пришкольных садов» прошла посадка саженцев яблонь, орешника и рокамболя. Ею занялись сотрудники АНО «Ший Энер», жители села Синерь, а также учителя и школьники Почкучукской средней школы, сообщает «Трудовая слава».

Как отметила директор культурного центра Екатерина Абдуллина, которая ранее была выпускницей этого учреждения, когда-то у школы был настоящий яблоневый сад. «Когда наступали морозы, листья опадали, а на ветвях висели только оставшиеся яблоки, их так хотелось съесть! И пусть эта китайка была кислой, сколько счастья и радости она нам несла», — рассказала она.

Также своими воспоминаниями поделился местный старожил Василий Санников. В его детстве вокруг всех близлежащих деревень росло много орешника, а потому в настоящее время он хочет рассадить как можно больше его саженцев.