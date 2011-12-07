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Пешеход оказался под колесами пьяного водителя «Лады Ларгус»

Мужчина пытался скрыться c места ДТП и проехал на красный свет.

Молодой человек получил множество травм после ДТП с пьяным водителем отечественного авто. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Установлено, что первый инцидент произошел накануне вечером на улице Фучика. Там находящийся в нетрезвом состоянии водитель «Лады Ларгус» сперва влетел на скорости в стоявшую на перекрестке иномарку, а после, пытаясь скрыться, наехал на 22-летнего пешехода.

В результате ДТП молодой человек получил перелом кистей обеих рук и левой голени.

КВ
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