Пешеход оказался под колесами пьяного водителя «Лады Ларгус»

Молодой человек получил множество травм после ДТП с пьяным водителем отечественного авто. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Установлено, что первый инцидент произошел накануне вечером на улице Фучика. Там находящийся в нетрезвом состоянии водитель «Лады Ларгус» сперва влетел на скорости в стоявшую на перекрестке иномарку, а после, пытаясь скрыться, наехал на 22-летнего пешехода.

В результате ДТП молодой человек получил перелом кистей обеих рук и левой голени.