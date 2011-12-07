В Чистополе пожаловались на отсутствие света вблизи 5-й школы. Об этом пишут «Чистопольские известия».

Рассказала о ситуации мама одного из школьников начальных классов. По ее словам, ребенок учится во вторую смену, а возвращение домой после учебы у него вызывает целый «квест». Рядом с образовательным учреждением по улицам Радищева и Чернышевского, как отметила родительница, также по вечерам темно, особенно в плохую погоду. Она подчеркнула, что это может быть опасно, поскольку у многих детей еще нет даже телефонов, чтобы посветить фонариком себе под ноги.

В ответ на такое заявление исполком города заявил, что между школой и детским садом по указанной улице не горит лишь один фонарь. При этом заявок об отсутствии освещения также не приходило. Там уверили, что починят его и проведут проверку в ближайшее время.