К 2020 году в Татарстане должны появиться 100 новых промплощадок

В Стратегию-2030 Республики Татарстан включено новое направление по обеспечению благоприятных условий малочисленных поселений, об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.По словам спикера, к 2020 году запланировано создать 100 промышленных площадок в РТ. Большая часть из них будет реализована в менее развитых районах республики, чтобы создать комфортные условия проживания и труда для местных жителей, отметил Олег Пелевин.«Будут созданы точки притяжения для населения республики, и людям не придется уезжать из родных мест», — заключил заместитель министра экономики РТ.