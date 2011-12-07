На одной из казанских улиц вновь провалился асфальт

На ул. Аделя Кутуя, у дома №42/31, на проезжей части образовался провал. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. На место инцидента прибыли дорожные рабочие. В настоящее время идет устранение последствий провала грунта. Движение на указанном участке дороги ограничено.