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На одной из казанских улиц вновь провалился асфальт

Движение транспорта на аварийном участке ограничено.
На ул. Аделя Кутуя, у дома №42/31, на проезжей части образовался провал. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. На место инцидента прибыли дорожные рабочие. В настоящее время идет устранение последствий провала грунта. Движение на указанном участке дороги ограничено.
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