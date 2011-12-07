В понедельник в Татарстане будет работать горячая линия по защите прав граждан

В понедельник, 10 декабря, в РТ будет работать горячая линия по защите прав граждан, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Татарстане. Жители республики могут обратиться с вопросами, связанными с защитой трудовых и жилищных прав, прав человека в местах принудительного содержания, прав инвалидов и мигрантов. Консультации проведут сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека в РТ.С 9:00 до 17:00 можно будет обратиться по следующим телефонам:(843) 236-00-71 - общие вопросы правового характера;(843) 236-40-17 - вопросы защиты трудовых и жилищных прав;(843) 236-89-15 - вопросы защиты прав человека в местах принудительного содержания, вопросы защиты прав военнослужащих;(843) 236-40-62 - вопросы защиты прав инвалидов, обеспечение техническими средствами реабилитации, вопросы защиты прав мигрантов и лиц без гражданства.