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В столице РТ произошел пожар на верхних этажах строящегося жилого комплекса

В результате инцидента никто не пострадал.
В пятницу в Казани произошел пожар на верхних этажах жилого комплекса, расположенного на Оренбургском тракте. Фотографии столба огня опубликовали пользователи социальных сетей. Пожар случился в строящемся многоэтажном доме. Открытое горение удалось быстро ликвидировать, в результате инцидента никто не пострадал.
КВ
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