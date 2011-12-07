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В Татарстане инспекторы ДПС спасли замерзающего на остановке мужчину

Мужчина рассказал полицейским, что немного выпил и решил прогуляться по селу, но как попал на остановку общественного транспорта не помнит.
В Татарстане инспекторы ДПС спасли замерзающего на остановке пьяного мужчину, пишет ИА «Татар-информ». Стражи порядка подъехали к мужчине, который был изрядно пьян и одет не по погоде, и попытались узнать, все ли с ним в порядке. Объяснить мужчина ничего не мог и полицейские решили посадить замерзающего в патрульный автомобиль. Инспекторы дали мужчине горячий чай и стали дожидаться медиков «скорой».
КВ
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