Двое полицейских в РТ не смогли объяснить, на какие средства строили дома

В преддверии этого события об антикоррупционной деятельности, осуществляемой правоохранительными органами республики, рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Ее участниками стали заместитель начальника Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов, начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Дмитрий Козлов, заместитель руководителя контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ Артур Хафизов и начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Прокуратуры РТ Ринат Латыпов.

— Ежегодно в республике выявляется около тысячи коррупционных преступлений, — рассказал Дмитрий Козлов. — Большинство таких дел направляется в суд, взяточникам выносятся обвинительные приговоры.

Значительная часть коррупционных преступлений происходит в бытовой сфере.

— Актуален вопрос для сферы деятельности ЖКХ, — отметил Дмитрий Козлов. — Здесь не всегда все гладко. Расследуется ряд крупных дел по Тукаевскому району, связанных с злоупотреблениями, охватывающими не один десяток муниципальных образований. Есть дела, связанные с капитальным ремонтом домов.

Артур Хафизов отметил, что по сравнению с прошлым годом выросло количество связанных с проявлениями коррупции обращений в Следственный комитет.

— Соответственно возбуждено больше уголовных дел на 4%, — прокомментировал Артур Хафизов. — Выявлялось на 300 эпизодов преступлений больше. В суды направлено на 40% больше уголовных дел.

На сегодняшний день продолжается расследование дела в отношении бывшего председателя двух районных судов РТ, который, пользуясь своим авторитетом и получив информацию о переводе около 80 млн рублей на счет одной из фирм, под давлением изменил юридические документы компании. В результате деньги были переведены на счет аффилированного судье лица.

Как сообщил Ринат Латыпов, с начала года в республике выявили 2594 случая нарушения антикоррупционного законодательства. Из них 497 нарушений связаны с предоставляемой должностными лицами информации о доходах и имуществе, 300 лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

— Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры является выявление несоответствия расходов должностных лиц органов государственной власти и муниципалитетов и их доходов, — отметил Ринат Латыпов. — В текущем году прокурорами инициировано 26 проверок контроля расходов, в том числе 17 — в отношении муниципальных служащих, 6 — сотрудников МВД.

По результатам одной из таких проверок сотрудница казанской полиции может лишиться дома и автомобиля общей стоимостью 3,8 млн рублей, которые были куплены на средства, превышающие официальные доходы. Еще один подобный случай произошел в Елабужском районе, где полицейский не смог объяснить происхождение денег, на которые были куплены дом и автомобиль.