Эксперт: Основное влияние на загрязнение Волги оказывают сельхозпредприятия

Основную роль в загрязнении Волги и других российских рек играют сельхозорганизации, а не промышленные предприятия, сообщил замдиректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

Он уточнил, что смывы с полей несут в водоемы азот и фосфор. Решать проблему загрязнения следует комплексно, с участием всех регионов, находящихся в бассейне реки, считает специалист.

В решении части имеющихся проблем, включая создание очистных сооружений и вопрос сточных вод, поможет федеральный проект «Оздоровление Волги», реализующийся в рамках национального проекта «Экология».

«Предельно допустимые концентрации не всегда отражают реальную ситуацию на водном объекте. Контролирующие органы совершенно справедливо говорят, что вода грязная, а мы как ученые-специалисты говорим, что вода чистая», — отметил Иванов.

Эксперт уточнил, что при оценке уровня загрязнения специалисты исследуют пробы на наличие тех или иных веществ, который так или иначе присутствуют в воде. Ключевой аспект в оценке качества воды играет ПДК.