Миннулина: В республике созданы все условия для поддержки инвесторов

Руководитель АИР РТ Талия Минуллина побывала на открытии отраслевого форума по государственно-частному партнерству и заявила, что в республике созданы все условия для поддержки инвесторов.

Глава инвестиционного развития отметила, что в Татарстане масса федеральных налоговых льгот, есть разные площадки, ТОСЭР, ОЭЗ. Кроме того, агентство аккумулировало меры поддержки на едином новом ресурсе «Мои субсидии».

По мнению Миннулиной, из-за коронавирусной пандемии невозможно предсказать характер рыночной конъюнктуры. Пока бюджет планируется на краткосрочный период. «Мы больше видим рисков, чем пользы в целом от механизма ГЧП как аккумулирующего эффекта» — заключила она.