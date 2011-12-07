Минсельхозпрода РТ: Шатровые ярмарки в Казани продолжат работу и после Нового года

Минсельхозпрода РТ сообщил, что шатровые ярмарки в Казани продолжат работу и после Нового года.

Торговля сельхозпродукцией осуществляется на восьми площадках города ежедневно с 8.00 до 16.00, а в субботу — с 6.00 до 15.00.

Купить мясо, деревенскую сметану, разливное молоко, колбасы, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар и другую фермерскую продукцию казанцы могут по следующим адресам: Дементьева, 7; на перекрестке улиц Беломорская и Гудованцева; на ул. Батыршина, 20; ул. Академика Лаврентьева, 10; ул. Фучика, 72; ул. Ломжинская, 2; ул. Закиева, 12 и ул. Липатова, 7.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что за 11 ярмарок, проведенных осенью, реализовано продукции на общую сумму 867 млн рублей. Чаще всего татарстанцы приобретали мясо – 904 тонны, разливное молоко – 212 тонн, куриные яйца – 3,3 млн шт, а также 456,3 тонн муки, 647,7 тонн сахарного песка и 23,1 тыс. тонн картофеля и овощей.