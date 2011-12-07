Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело об организации финансовой пирамиды.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, сотрудники компании «Финико» организовали работу по привлечению денежных средств физических лиц в инвестирование в фондовые рынки, криптовалюту и в иные торговые площадки.

Так, с августа 2019 года по декабрь 2020-го неустановленные лица неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей и гарантировали клиентам доход до 25% в месяц. За это время деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. При этом лицензии на осуществление деятельности и ее регистрации в госреестрах и налоговых органах не было.

Исходя из собранных материалов решается вопрос об уголовном преследовании злоумышленников по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ.

Как сообщает ТАСС, Эдвард Сабиров, позиционирующий себя в качестве представителя «Финико», является, наряду с экс-министром связи РФ Николаем Никифоровым и Азатом Тухватуллиным, совладельцем ООО «З-Сити».