Пятяшина ответит на самые распространенные и актуальные вопросы татарстанцев

Как складывается текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка по COVID-19? Каких ограничений ждать в новогодние праздники? Когда в Татарстане организуют вакцинацию от коронавируса? На эти и другие вопросы ответит глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Онлайн-трансляции состоится в среду, 9 декабря, в 10:00 в официальных сообществах Татарстана. В программе #ТатарстанОнлайн каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос — на самые распространенные и актуальные главный санитарный врач республики ответит в прямом эфире.

Трансляция будет доступна по следующим ссылкам:

https://vk.com/video-85877975_456241911

https://ok.ru/live/3090291826358

https://www.youtube.com/watch?v=2HXL9ej2Jag&ab_channel=TatarstanRepublic