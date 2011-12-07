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В ДРКБ Татарстана с переломом позвоночника поступило уже восемь детей

С приближением зимних каникул травм стало в разы больше, отметил врач больницы.

Заведующий отделением травматологии ДРКБ врач травматолог-ортопед Алексей Глушков сообщил, что с компрессионным переломом позвоночника в больницу поступило уже восемь детей.

На пресс-конференции он рассказал, что с приближением зимних каникул травм стало в разы больше. Дети катаются с горок, хотя снега на улице почти нет.

«Я думаю, что тут есть недоработка родителей, которые не довели до детей, что кататься с горок еще рано», — проецировало врача ИА «Татар-информ». 

КВ
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