В ДРКБ Татарстана с переломом позвоночника поступило уже восемь детей

Заведующий отделением травматологии ДРКБ врач травматолог-ортопед Алексей Глушков сообщил, что с компрессионным переломом позвоночника в больницу поступило уже восемь детей.

На пресс-конференции он рассказал, что с приближением зимних каникул травм стало в разы больше. Дети катаются с горок, хотя снега на улице почти нет.

«Я думаю, что тут есть недоработка родителей, которые не довели до детей, что кататься с горок еще рано», — проецировало врача ИА «Татар-информ».