В Казани 302 семьи получат долгожданные ключи от своих квартир

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Инспекция Госстройнадзора РТ выдала заключение о соответствии проектной документации новому жилому дому № 1-6 в ЖК «Салават Купере».
Известно, что возведение 19-этажного дома было реализовано в рамках республиканской программы социальной ипотеки и национального проекта «Жилье и городская среда».
Общая площадь здания составила 25,6 тыс. кв.метров. Территория дома благоустроена — предусмотрены детские площадки, малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники.
Объекту выдан ЗОС. Это значит, что в скором времени 302 семьи смогут получить долгожданные ключи от своих квартир.