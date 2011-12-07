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В Казани 302 семьи получат долгожданные ключи от своих квартир

Строительство дома было реализовано в рамках республиканской программы социальной ипотеки и национального проекта «Жилье и городская среда».

Инспекция Госстройнадзора РТ выдала заключение о соответствии проектной документации новому жилому дому № 1-6 в ЖК «Салават Купере».

Известно, что возведение 19-этажного дома было реализовано в рамках республиканской программы социальной ипотеки и национального проекта «Жилье и городская среда».

Общая площадь здания составила 25,6 тыс. кв.метров. Территория дома благоустроена — предусмотрены детские площадки, малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники.

Объекту выдан ЗОС. Это значит, что в скором времени 302 семьи смогут получить долгожданные ключи от своих квартир.

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