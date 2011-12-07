В РТ разработают дорожную карту по модернизации школьных пищеблоков

В Татарстане ведется разработка дорожной карты по модернизации школьных пищеблоков, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Для улучшения условий в пищеблоках идет обновление оборудования, мелкий ремонт, перепланировка, но без реконструкции. Для реконструкции необходимы большие средства, огромное количество времени на согласование. Мы этим занимаемся как раз в части дорожной карты. Будет новая программа», — рассказал спикер.

Он также уточни, что в карту попадут 217 школ. На данный момент ведется согласование со всеми муниципальными образованиями, Роспотребнадзором РТ и минстроем РТ.

Всего, по словам Хадиуллина, в 1403 школах республике размещено 1763 пищеблока: 1383 — сырьевых, 239 — доготовочных и 141 — раздаточный буфет. В республике работают 15 внешних организаторов питания, которые обслуживают еще 265 школ в 17 муниципалитетах. 81% учебных заведений самостоятельно организовывают питание.

В 2020-2021 учебном году численность учащихся начальных классов в государственных и муниципальных школах составляет около 210 тыс. человек. Для организации бесплатного горячего питания на школьных пищеблоках организована инвентаризация оборудования.