В Татарстане увеличился спрос на татарские издания для детей

В почтовых отделениях республики сообщили об увеличении спроса на татарские газеты и журналы для детей. Вырос он в ходе подписной кампании на первое полугодие 2021 года, пишет ИА «Татар-информ».

По информации агентства, популярностью пользуются такие газеты и журналы АО «Татмедиа», как журналы «Салават күпере», «Сабантуй», «Ялкын», газета «Көмеш кыңгырау». Главные редакторы изданий пояснили, что они ориентируются на мультимедийный формат. В каждом номере, кроме информации на бумажном носителе, есть QR-коды, по которым можно посмотреть видеоролики, татарские мультфильмы и сказки, участвовать в творческих мастерских.

Также в подписной период увеличилось количество онлайн-подписок через сайт АО «Татмедиа» tatmedia.ru/podpiska. Сообщается, что подписаться со скидкой до 13% можно успеть до 13 декабря.