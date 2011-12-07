13 января в Казани пройдут «Святочные забавы»

В воскресенье, 13 января, в Доме Дружбы народов Татарстана пройдет традиционный праздник «Святочные забавы», сообщает kzn.ru. Всех гостей мероприятия ждут выступления фольклорных коллективов, а для детей будут организованы традиционные русские народные игры. Кроме того, гости праздника могут посетить ярмарку изделий народного творчества и сельского хозяйства. Начало «Святочных забав» в 14:00, а в конце мероприятия состоится молодежная вечерка.