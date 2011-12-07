Челнинец лишился более 100 тысяч рублей при покупке телевизора

Житель Набережных Челнов неудачно попытался приобрести телевизор на сайте бесплатных объявлений. Присмотрев товар, гражданин позвонил продавцу. Последний затребовал у покупателя предоплату. Челнинец перевел деньги, однако с его карты были списаны 107 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишут «Челнинские известия».