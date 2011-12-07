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Челнинец лишился более 100 тысяч рублей при покупке телевизора

Мужчина перевел мошенникам предоплату.
Житель Набережных Челнов неудачно попытался приобрести телевизор на сайте бесплатных объявлений. Присмотрев товар, гражданин позвонил продавцу. Последний затребовал у покупателя предоплату. Челнинец перевел деньги, однако с его карты были списаны 107 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишут «Челнинские известия».
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