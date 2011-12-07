В 2018 году в Татарстане отремонтировали 330 км дорог

В 2018 году в Республике Татарстан отремонтировали 330 километров региональных автомобильных дорог. Также в прошлом году удалось построить 87 километров дорог и 9 мостов. Еще 10 мостов республики было отремонтировано. Дорогами с твердым покрытием были соединены 28 населенных пунктов (протяженность составила 69 км). Кроме того, в Татарстане провели мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения на 71 участке общей протяженностью 179 км.