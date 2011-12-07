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В четверг поселок Аки останется без электричества

Отключение продлится с 9:00 до 18:00.
В четверг, 10 января, поселок Аки и садовые товарищества «Монтажник» и «Фреон» Советского района города останутся без электричества, пишет kzn.ru. В поселке Аки электроэнергии не будет в домах по улицам Садовая, Сосновая, Транспортная. Отключение продлится с 9:00 до 18:00. Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.
КВ
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