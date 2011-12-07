В Казани мужчина угнал автомобиль собутыльника

33-летний мужчина был задержан в столице РТ за угон автомобиля, сообщает ИА «Татар-информ». Инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль ВАЗ-2109 в одном из районов города, однако водитель проигнорировал их требование и попытался скрыться. В ходе поездки водитель создал угрозу для жизни и здоровья пешеходов, а также других участников дорожного движения. «Девятку» удалось установить, в салоне были два пьяных гражданина. Водитель признался полицейским, что украл ключи из куртки мужчины, в компании которого они отдыхали.