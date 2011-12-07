В Татарстане все 17 тыс. автобусов должны пройти лицензирование

Более 17 тыс. татарстанских автобусов должны пройти через процедуру лицензирования с 1 марта 2019 года. Об этом ИА «Татар-информ» заявил заместитель начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радик Рамазанов.«В Татарстане порядка 17 тыс. 556 автобусов, и почти все эти автобусы должны пройти через процедуру лицензирования», — сказал Рамазанов.Согласно закону лицензирование начнется с 1 марта 2019 года. В течение 120 дней все перевозчики должны пройти процедуру для того, чтобы иметь право перевозить пассажиров.В случае неисполнения законодательства по статье 14.1.2 предполагается наложение административного штрафа. «На граждан и должностных лиц в размере 50 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей — 100 тыс. рублей, на юридических лиц − 400 тыс. рублей», — добавил Рамазанов.