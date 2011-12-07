В Татарстане за новогодние праздники родились 833 ребенка

В Татарстане за период новогодних праздников родились 833 ребенка. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.«На свет появились 833 маленьких гражданина Республики Татарстан. Это замечательная новогодняя неделя. Это, наверное, самая прекрасная цифра, которую мог принести нам Новый год», – сказала спикер.Она также отметила, что с 1 по 8 января зарегистрировано более 27 тыс. случаев оказания скорой медицинской помощи.