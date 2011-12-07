На трассе в РТ инспекторы ДПС помогли водителю «Форда» поменять пробитое колесо

Накануне вечером на трассе в Высокогорском районе Татарстана сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан старший лейтенант полиции Игорь Данилов и младший лейтенант полиции Радик Тухватуллин во время патрулирования увидели стоящий на обочине автомобиль Ford, пишет ИА "Татар-ифнорм". Водитель иномарки рассказал, что в дороге у автомобиля пробило колесо. Он остановился, чтобы установить «запаску», но домкрат оказался сломанным и самостоятельно поменять колесо мужчина не мог.