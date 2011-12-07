ВСМ «Москва – Казань» планируют продлить до Закамья

Об этом рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра экономики Республики Татарстан Олег Пелевин.«Этот проект действительно важен и лежит в основе пространственного развития Стратегии — 2030. Сейчас речь идет о построении ВСМ „Москва — Казань“, но в целях реализации наших проектов — 2030 нам очень важно, чтобы эта ВСМ доходила и до Камской агломерации и Набережных Челнов», - заявил замминистра экономики.Республиканские власти готовы поддерживать расширение магистралей и работать над тем, чтобы они связывали важнейшие для республики экономические зоны.Напомним, что обсуждение строительства ВСМ Москва — Казань/Екатеринбург идет с 2009 года. В планах Правительства РФ было запустить движение по ВСМ к чемпионату мира по футболу 2018. Однако сейчас заявляется, что движение на «опытном участке» ожидается лишь к 2023 году.