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Минниханов встретился с представителями крупных компаний-застройщиков республики

На серии встреч обсуждались вопросы реализации задачи по увеличению объемов ввода жилья, обозначенной в нацпроектах.
Во встречах приняли участие первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, исполняющий обязанности Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов, а также руководители муниципальных образований республики, сообщается на сайте Президента РТ. Строители изложили Рустаму Минниханову свои планы на ближайшие 5 лет. Также на встрече были обсуждены вопросы по реализации задачи по увеличению объёмов ввода жилья, обозначенной в нацпроектах. Минниханов отметил, что предложения застройщиков будут рассмотрены на федеральном уровне в рамках рабочей группы Госсовета РФ по развитию жилья, которую возглавляет Президент РТ.
КВ
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