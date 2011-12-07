Минниханов встретился с представителями крупных компаний-застройщиков республики

Во встречах приняли участие первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, исполняющий обязанности Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов, а также руководители муниципальных образований республики, сообщается на сайте Президента РТ. Строители изложили Рустаму Минниханову свои планы на ближайшие 5 лет. Также на встрече были обсуждены вопросы по реализации задачи по увеличению объёмов ввода жилья, обозначенной в нацпроектах. Минниханов отметил, что предложения застройщиков будут рассмотрены на федеральном уровне в рамках рабочей группы Госсовета РФ по развитию жилья, которую возглавляет Президент РТ.