На ваш автомобиль упал снег с крыши. Что делать, если есть повреждения?

Настоящая зима все-таки пришла и в Татарстан. Синоптики прогнозируют снежный и холодный февраль. И однажды может произойти вот такое неприятное для автомобилиста чисто зимнее событие - вы выходите из подъезда, а ваша припаркованная возле дома машина накрыта добротной кучей снега, свалившегося с крыши многоэтажки. Кому и как предъявить претензии из-за свалившихся буквально с неба неприятностей - вмятин на автомобиле? Вот какого порядка действий советует придерживаться в этом случае постоянный эксперт «Казанских ведомостей» - автоюрист Владлен Копвиллем. 1. Осмотрите автомобиль на предмет получения повреждений. 2. Если во время падения снега автомобиль не двигался (был припаркован), то вызывайте участкового (звоните в МВД). Если падение снега произошло во время движения автомобиля, вызывайте ГИБДД. 3. Если есть свидетели, то запишите их фамилии, сотовые телефоны и адреса. Ждите прибытия участкового или сотрудников ГИБДД. 4. Пока ждете прибытия сотрудников МВД, с помощью сотового телефона сделайте фото/видео повреждений автомобиля. Фотографии надо делать с привязкой к местности, т. е. в кадр должны попасть дома с табличкой названия улицы и номера дома, светофор, указатели километров и др. Также необходимо сделать фотографии предупреждающих об опасности знаков. 5. Сотрудники МВД должны подтвердить письменно факт нанесения материального ущерба. 6. Определите виновника произошедшего. Обязанность по уборке снега с крыши здания возлагается на управляющие компании, жилищные кооперативы, ТСЖ. Обычно организация, обслуживающая здание, указана в постановлении участкового или ГИБДД об отказе в возбуждении уголовного дела. 7. Обратитесь в независимую экспертизу для оценки материального ущерба, в определенных случаях - в УТС. 8. Собрав все необходимые документы и определив виновника, вы можете сначала обратиться с претензией к организации, обслуживающей здание. Если она откажет или не ответит на вашу претензию, обращайтесь в суд с иском о возмещении ущерба.