Эксперты: «Вакцинация от ковида должна быть добровольной»

На экспертом круглом столе, который проходит в Казани на базе Общественной палаты РТ, напомнили, что вакцинация от короновирусной инфекции носит добровольных характер. Для желающих в республике открыто 100 прививочных пунктов. Записаться на вакцинация можно 5-ю способами: Портал госуслугах РФ, портал госуслуг Татарстана, по номеру 122, МФЦ и по номеру телефона районной поликлиники. Как напомнил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, для вакцинации имеются шесть основных противопоказания, среди которых гиперчувствительность к компонентам вакцины, аллергические реакции в агамнезе, инфекционные и неинфекционные текущие заболевания, беременность и период грудного вскармливания, поэтому перед вакцинацией необходима консультация специалиста.