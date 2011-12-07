В ЖК «Салават Купере» построят парк с озером, фонтаном и смотровой башней

В ЖК «Салават Купере» построят новый парк, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Парк планируется разделить на 3 условные части: „озеро“ — зона тихого отдыха, „площадь“ — парадная зона и „игра и спорт“ — зона активного отдыха. Центральной точкой притяжения будет озеро с фонтаном. Вокруг него расположится прогулочная набережная, амфитеатр с пандусом, смотровые площадки на разных уровнях, мост с качелями и лужайка для активных игр и возможностью принятия солнечных ванн», — пояснили в ведомстве.

На территории парка также возведут культурный центр и многофункциональную площадку для проведения праздников, ярмарок, выставок и представлений.

В парке также возведут детскую и спортивную площадку, на которой разместят тропу препятствий, тренажеры, площадку для игры в стритбол и экстрим-зону. В этой же зоне появится смотровая башня.

Проектирование общественного пространства началось в прошлом году. Строительство парка начнется в 2021 году.