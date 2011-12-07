Минниханов: «Мы сделаем все, чтобы подвиги наших дедов и прадедов не забывались»

Память о подвиге советских людей во время Великой Отечественной войне навсегда останется в сердцах миллионов людей. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов во время проведения Парада Победы.

В начале своего выступления Президент республики поздравил ветеранов и тружеников тыла с праздником Победы. Он отметил, что 76 лет назад над поверженным рейхстагом в Берлине было водружено знамя победы. Это стало символом окончательного крушения нацизма и завершение самой кровопролитной и жесткой войны в истории человечества.

«В этот священный день мы отдаем дань памяти и безграничное уважение тем, кто шел на встречу смерти в боях, трудился в тылу без сна и отдыха. Вы совершили великий подвиг, о котором мы никогда не забудем. Низкий вам поклон и глубочайшее признание за великую победу. Мы сделаем все, чтобы подвиги наших дедов и прадедов не забывались, а наши граждане жили в сильной и процветающей стране», — сказал Президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что славные боевые традиции поколения героев достойно продолжает российская армия, а под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина растет оборонное могущество страны, боевой потенциал и престиж вооруженных сил Российской Федерации. Поисковые отряды России и Татарстана возвращают сотни имен павших защитников родины и с почестями придают земле их останки.

«Уважаемые ветераны, дорогие друзья, от всей души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. С глубоким почтением и гордостью мы склоняем голову перед павшими на полях сражений. Память о великом подвиге нашего народа навсегда останется в наших сердцах», — заключил руководитель республики.