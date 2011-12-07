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Минниханов возложил цветы к Вечному огню в Казани

В память не вернувшихся с войны выпустили в небо белых голубей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню и Монументу матерям и вдовам погибших воинов памятнику. Почтить память павших воинов прибыл также Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев

Вслед за ними на церемонию возложения цветов в день празднования 76-й годовщины Великой Победы приехали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Мэр Казани Ильсур Метшин и руководитель Исполкома столицы РТ Рустем Гафаров.

Почтили память минутой молчания также сами ветераны Великой Отечественной войны, родные и близкие погибших фронтовиков. В память не вернувшихся с войны выпустили в небо белых голубей.

КВ
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