Путин: «Наши ветераны, их судьбы, преданность родине — это пример для нас»

Сегодня на площади Тысячелетия в Казани состоялось прямое включение трансляции Парада Победы из Москвы. Жители и гости столицы РТ услышали речь Президента РФ Владимира Путина.

Во время трансляции он заявил о намерении твердо защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность россиян, а «надежные гарантии тому — доблестные Вооруженные Силы России».

После Путин добавил: «Наши ветераны, их судьбы, преданность родине — это пример для нас, вершина, к которой мы должны стремиться. И утверждать значимость, ценность грандиозной Победы в наших помыслах и поступках, делах и будущих свершениях во имя Отечества».